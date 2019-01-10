2019-01-10T16:42:33+03:00
Общество

Проект реконструкции ул. Дачной в Калининграде получил заключение госэкспертизы

Планируется, что эта улица соединит Московский проспект и улицу Гагарина
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Проект реконструкции улицы Дачной в Калининграде получил положительное заключение Госэкспертизы. Планируется, что эта улица соединит Московский проспект и улицу Гагарина, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, отремонтированная улица должна разгрузить «бутылочное горлышко» на перекрестке у Закхаймских ворот.

В мэрии Калининграда сообщили, что теперь необходимо получить положительное заключение по проверке сметы проекта, а затем попытаться попасть в соответствующие федеральные или региональные программы, так как городской бюджет сам по себе такую стройку не потянет.

- Если все пойдет хорошо, и деньги найдутся, то за год строители справятся. Дачная растянулась на почти километр (с учетом 137-метрового участка Стрелецкой). Это две полосы по 3.5 м (расчетная скорость 50 км\ч, там и маршрутки пустят), плюс тротуар шириной 2 метра, - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

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