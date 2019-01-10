2019-01-10T16:50:54+03:00
Общество

В субботу в Зеленоградске испекут 50-метровый пирог

Традиционный гастрономический праздник состоится на площади «Роза ветров»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В грядущую субботу 12 января в Зеленоградске проведут праздник, получивший название «День кранцевского пирога».

В программе: спортивные состязания по экстремальному триатлону «Amberman ICE» (спортсменам предстоит пробежать 200 м, проехать на велосипеде 800 м и проплыть 30 м.), игровая программа, концерт и конкурсы, детская программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Но, как сообщает администрация Зеленоградска, кульминацией праздника станет торжественный вынос и дегустация Кранцевского пирога длиной 50 метров. Приготовить его собираются по традиционному рецепту жителей довоенного Кранца. Организаторы говорят, что кусочек пирога сможет попробовать каждый гость праздника.

Мероприятие состоится 12 января на площади «Роза ветров» (ул. Володарского). Начало в 13:00.

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