2019-01-10T16:53:19+03:00
Общество

Мэр Светлогорска порадовался дровам, выброшенным Балтикой

Владимир Бондаренко заявил, что ему «в хозяйстве все пригодится»
Иван МАРКОВ
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Дрова, выброшенные Балтийским моремДрова, выброшенные Балтийским моремФото: Facebook
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Калининградские шторма, разрушившие променады всех приморских городе, принесли и добрые вести. Об одной из них временно исполняющий обязанности главы администрации Владимир Бондаренко поспешил сообщить на своей персональной странице в фейсбуке.

- Не всегда Балтика выбрасывает янтарь, нам вот в Светлогорске штормом плитки и дров накидало, несколько дней собирали - в хозяйстве все пригодится, - заявил Бондаренко, добавив в конце фразы два веселых смайлика.

Напомним, 2 января в регионе было объявлено штормовое предупреждение, в тот же день в Светлогорске напротив отеля «Гранд палас» из-за шторма обвалилась часть променада.

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