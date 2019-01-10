2019-01-10T18:14:57+03:00
Происшествия

Житель Советска попал в больницу после нападения уличного грабителя

Мужчина лишился денег и телефона
Александр КАТЕРУША
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В Советске местный житель ранним утром шел домой, когда на него напал незнакомец и отобрал мобильный телефон и кошелек. 33-летний потерпевший был госпитализирован. Ущерб же составил 17 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что по горячим следам подозреваемый был задержан. В ходе обыска у злоумышленника изъяли похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело, грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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