2019-01-10T18:22:35+03:00
В мире

Еврокомиссия требует от польских властей приостановить работы по перекапыванию Балтийской косы

Письма отправлены в адрес сразу двух польских ведомств
Иван МАРКОВ
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Проект канала на Балтийской косеПроект канала на Балтийской косеФото: Польский культурный центр
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Подтверждается информация, согласно которой Европейская комиссия собрается приостановить перекопывание Балтийской (Вислинской) косы. Как сообщает польский культурный центр, первым об этом проинформировало Радио Гданьск, где в среду депутат партии Право и Справедливость Рышард Чарнецкий заявил, что в адрес двух польских ведомств Еврокомиссия направила письма.

- Если эти сведения подтвердятся, это означало бы, что в очередной раз Европейская Комиссия - вместо того, чтобы принять сторону государства члена - приняла сторону России, – заявил польский евродепутат.

Эти сведения действительно подтвердились. Как узнало Радио Гданьск, Еврокомиссия сначала собирается получить объяснения от польского правительства по поводу охраняемой территории «Натура 2000». В письме Европейская Комиссия обратила внимание на угрозы для этой территории. Комиссия в письменной форме просит, чтобы польские власти прекратили строительные работы до выяснения всех обстоятельств, связанных с угрозой для нее.

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