Еврокомиссия требует от польских властей приостановить работы по перекапыванию Балтийской косы
Подтверждается информация, согласно которой Европейская комиссия собрается приостановить перекопывание Балтийской (Вислинской) косы. Как сообщает польский культурный центр, первым об этом проинформировало Радио Гданьск, где в среду депутат партии Право и Справедливость Рышард Чарнецкий заявил, что в адрес двух польских ведомств Еврокомиссия направила письма.
- Если эти сведения подтвердятся, это означало бы, что в очередной раз Европейская Комиссия - вместо того, чтобы принять сторону государства члена - приняла сторону России, – заявил польский евродепутат.
Эти сведения действительно подтвердились. Как узнало Радио Гданьск, Еврокомиссия сначала собирается получить объяснения от польского правительства по поводу охраняемой территории «Натура 2000». В письме Европейская Комиссия обратила внимание на угрозы для этой территории. Комиссия в письменной форме просит, чтобы польские власти прекратили строительные работы до выяснения всех обстоятельств, связанных с угрозой для нее.