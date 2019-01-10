Мэрия Калининграда: Укладывать асфальт на снег – обычная практика

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:34:30+03:00

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В мэрии Калининграда заявили, что укладывать асфальт прямо в снег – это обычная практика. Такое сообщение появилось в группе «Администрация Калининграда» в Facebook.

«Чего мы только не наслушались тут, когда калининградцы увидели, как асфальт кладут прямо в снег. Дорогие горожане, в следующий раз не удивляйтесь подобному», - так начинается объяснение чиновников.

В муниципальном казенном учреждении «Городское дорожное строительство и ремонт» пояснили, что работы, которые наблюдали в ночь с 7 на 8 января жители улиц Димитрова, Брамса и Советского проспекта – «обычная практика».

«Зимой, когда закрыты асфальтобетонные заводы и погода не позволяет проводить полноценный ремонт дорожного покрытия, но есть необходимость в срочном порядке заделать отдельные большие ямы на проезжей части, используют литой асфальт. Из него делают «пломбы» на дорожном покрытии для обеспечения безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

В администрации города также уточнили, что укладка литой асфальтобетонной смеси, производится из передвижной установки, без уплотнения, при температуре смеси не менее 190 °C. Кроме того, допускается применение литых смесей при температуре окружающего воздуха до -10 °C.

Отметим, необычные ремонтные работы в Калининграде – не в новинку. Ранее «КП» писала о том, как на улице Портовой асфальт укладывали прямо на грязь.