В Зеленоградском районе ночью горел строящийся дом
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на пятницу 11 января пожарные по тревоге выезжали в Зеленоградский район. На часах было 01.10, когда поступило сообщение о том, что в поселке Безымянка горит строящееся здание. В одноэтажном строении полыхали строительные отходы на площади 70 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, сгорела и была разобрана кровля из металлопрофиля на площади 100 квадратных метров.
О пострадавших не сообщается.