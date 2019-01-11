В Калининграде бездомный украл у пенсионерки телевизор

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-11T10:40:53+03:00

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В Калининграде 79-летняя женщина пострадала от бродяги-уголовника. Мужчина ночью проник ее квартиру в Центральном районе, подобрав ключ к замку. Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что полицейские задержали подозреваемого.

Им оказался ранее судимый за кражи 52-летний бездомный. У мужчины изъяли похищенный телевизор. Мобильный телефон злоумышленник успел продать.

Возбуждено уголовное дело. Бродяге грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.