В Калининграде бездомный украл у пенсионерки телевизор
Инцидент случился в Центральном районе города
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде 79-летняя женщина пострадала от бродяги-уголовника. Мужчина ночью проник ее квартиру в Центральном районе, подобрав ключ к замку. Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что полицейские задержали подозреваемого.
Им оказался ранее судимый за кражи 52-летний бездомный. У мужчины изъяли похищенный телевизор. Мобильный телефон злоумышленник успел продать.
Возбуждено уголовное дело. Бродяге грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.