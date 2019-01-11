2019-01-11T11:37:22+03:00
Общество

Жителю Гвардейска выстрелили в голову из травматического пистолета

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Гвардейска позвонили из районной больницы и рассказали о поступившем в приемный покой 43-летнем мужчине с огнестрельным ранением головы и ножевыми ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность пострадавшего, а также обстоятельства получения травм.

- Как выяснили полицейские, двое ранее судимых злоумышленников в нетрезвом состоянии ранним утром ворвались в квартиру потерпевшего в Гвардейске и избили его. При этом они выстрелили хозяину жилища в голову из травматического пистолета и два раз ударили его ножом. Мотивом послужила месть за то, что потерпевший шесть лет назад вступил в конфликт с отцом одного из нападавших, - сообщили в пресс-службе УМВД.

. Для задержания злоумышленников привлекались бойцы СОБР Росгвардии. 31-летнего жителя Гвардейского района задержали в гостинице на берегу Балтийского моря, его 29-летнего подельника - в Калининграде.

В отношении задержанных следователи полиции возбудили уголовное статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия». Расследование продолжается, задержанные помещены в следственный изолятор.

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