В Балтийске спасли лебедя с раной на голове
Птицу прооперировали в ветеринарной клинике
.Фото: vk.com
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В Балтийске семья калининградцев помогла лебедю с травмой. Раненую птицу поймали и доставили в ветеринарную клинику. Об этом сообщается в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.
«У лебедя на голове шишка, рана старая но глубокая. Сделали снимок, череп цел. Рану выстегли, обработали, под местной анестезией зачистили некроз и отрезали кусок некротизированной кожи...Сделали уколы, наложили мазь на рану, дали с собой обезболивающее», - написали зоозащитники.
Удивительно, но даже учитывая такую серьезную рану, состояние птицы нормальное, не считая стресса.
После перенесенной операции птица содержится в приюте.