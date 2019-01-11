Прокуратура и приставы закрыли кафе в недостроенном здании в Светлогорске

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-11T11:22:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Светлогорске приостановлена деятельность административно-торгового комплекса с кафе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе поверки выяснилось, что здание является объектом незавершенного строительства и не введено в эксплуатацию. Впрочем, это не помешало владельцам эксплуатировать здание.

Накануне прокуратура и приставы приостановили деятельность торгового комплекса в связи с принятием судом обеспечительных мер до фактического устранения нарушений градостроительного и пожарного законодательства.