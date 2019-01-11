В Калининграде уже больше года разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-11T11:41:45+03:00

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Полиция Калининграда продолжает поиски Ольги Поливанной 2002 года рождения. Девушка 1 октября 2018 года ушла из дома на улице Коммунистической и до настоящего времени ее местоположение не установлено.

На вид 16 лет, рост 159 см, лицо европейского типа, худощавого телосложения, волосы тёмные, прямые, длиною до плеч, глаза голубые.

Была одета в куртку черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Поливанной Ольги Васильевны, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Московскому району по телефонам: 8(4012) 552-473, 8-911-487-64-88 или 02.