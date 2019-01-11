Суд отправил за решетку банду, обложившую данью ловцов янтаря

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-11T12:00:15+03:00

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В конце ноября 2016 года в районе Приморья была задержана группа молодых людей, которые требовали регулярную выплату дани с ловцов янтаря.

- Распределив заранее роли в совершении преступления, калининградцы требовали от граждан, занимающихся ловлей янтаря с использованием снаряжения для подводного плавания, передавать им ежемесячно по 10 тысяч рублей с каждого дайвера за возможность погружения в море, а также за обеспечение их дальнейшей защиты от других криминальных структур, - сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Следствие продолжалось около двух лет. Рэкетирам предъявили обвинение в вымогательстве. В итоге Светлогорский районный суд приговорил троицу у срокам в колонии общего режима - от 4,7 года до 4,9 года. Кроме того, каждый выплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

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