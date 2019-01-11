В Черняховске полиция изъяла более тысячи бутылок «левого» алкоголя
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В Черняховске полиция приостановила продажу алкоголя без акцизных марок.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, полицейские обнаружили в торговой точке 1 046 бутылок спиртосодержащей продукции на сумму почти 240 тысяч рублей.
В отношении 57-летней владелицы магазина завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей.