Калининградец пытался перебросить наркотики в колонию на Советском проспекте
.Фото: Александр Подгорчук
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Сотрудники УФСИН задержали калининградца, который пытался перебросить наркотики на территорию исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.
Инцидент произошел около колонии №9 на Советском проспекте. В ходе досмотра у 26-летнего мужчины нашли 161,1 гр. марихуаны.
Задержанного передали сотрудникам полиции. На него завели уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.