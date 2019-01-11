Калининградец пытался перебросить наркотики в колонию на Советском проспекте

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-11T12:11:33+03:00

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Сотрудники УФСИН задержали калининградца, который пытался перебросить наркотики на территорию исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Инцидент произошел около колонии №9 на Советском проспекте. В ходе досмотра у 26-летнего мужчины нашли 161,1 гр. марихуаны.

Задержанного передали сотрудникам полиции. На него завели уголовное дело, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.