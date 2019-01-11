В калининградском правительстве появилась Служба по противодействию коррупции

СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-11T12:30:51+03:00

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В правительстве Калининградской области появилась Служба по противодействию коррупции. Соответствующий указ об образовании Службы был подписан 31 декабря 2018 года.

Ранее борьбой с коррупцией в региональном правительстве занималось Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Управление являлось структурным подразделением аппарата правительства, что не согласовывалось с указами о самостоятельности подобных органов. Поэтому было принято решение возложить функции Управления на новую Службу.

После создания новой Службы, старое Управление упразднили.