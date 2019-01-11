2019-01-11T12:49:49+03:00
Общество

Крещение-2019: Стало известно, когда в Калининграде освятят воду

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Праздничные богослужения 18 и 19 января в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы в честь Крещения совершит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Один из главных вопросов – когда освятить воду? 18 января в 8:00 состоится служба, после которой и намечено Великое освящение воды. В тот же день в 18:00 – праздничная служба.

19 января в 10:00 – Литургия и Великое освящение воды.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, набрать освященную воду в Кафедральном соборе Христа Спасителя можно будет и 19 января днем.

В храм святого Александра Невского освящение воды намечено 18 и 19 января на 10:30. такое же время в храме святого князя Владимира в Чкаловске.

А, например, в храме Кирилла и Марии в Калининграде на площади Калинина, воду освящать будут 18 и 19 января в 11 утра.

Накануне стали известны места, где в этом году можно окунуться в купель на Крещение.

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