Евгений Калешин возглавил калининградскую «Балтику»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-11T12:46:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Новым главным тренером калининградской «Балтики» назначен Евгений Калешин. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт заключен до окончания сезона-2018/2019 с возможностью пролонгации.

Евгению Калешину 40 лет. Он является воспитанником СДЮШОР «Кубань». В профессиональном футболе провел 18 сезонов, в том числе – сыграл 73 матча в российской премьер-лиге.

Тренерскую деятельность он ведет с 2014 года. Входил в тренерский штаб ФК «Краснодар». Работал главным тренером в краснодарских командах «Краснодар-2» и ФК «Кубань» («Урожай»).