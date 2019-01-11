Евгений Калешин возглавил калининградскую «Балтику»
Евгений Калешин.Фото: fc-baltika.ru
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Новым главным тренером калининградской «Балтики» назначен Евгений Калешин. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт заключен до окончания сезона-2018/2019 с возможностью пролонгации.
Евгению Калешину 40 лет. Он является воспитанником СДЮШОР «Кубань». В профессиональном футболе провел 18 сезонов, в том числе – сыграл 73 матча в российской премьер-лиге.
Тренерскую деятельность он ведет с 2014 года. Входил в тренерский штаб ФК «Краснодар». Работал главным тренером в краснодарских командах «Краснодар-2» и ФК «Кубань» («Урожай»).