В Калининграде задержали водителя «Тойоты» с 2 кг. янтаря
В Калининграде инспекторы ГИБДД на улице Елизаветинской для проверки документов остановили «Тойоту» под управлением 36-летнего водителя. Как сообщает пресс-служба УМВД, при осмотре содержимого лодки, которая находилась на прицепе иномарки, инспекторы обнаружили не только снаряжение для водолаза, но и пакет с янтарем-сырцом.
- Вес янтаря составил почти 2 килограмма. Документов на перевозимый груз у мужчины не было. Пояснить, где и при каких обстоятельствах приобретен уникальный камень, он также не смог, - сообщили в полиции.
Сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств доставили водителя в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.