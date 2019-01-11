В Калининграде задержали водителя «Тойоты» с 2 кг. янтаря

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-11T12:49:18+03:00

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В Калининграде инспекторы ГИБДД на улице Елизаветинской для проверки документов остановили «Тойоту» под управлением 36-летнего водителя. Как сообщает пресс-служба УМВД, при осмотре содержимого лодки, которая находилась на прицепе иномарки, инспекторы обнаружили не только снаряжение для водолаза, но и пакет с янтарем-сырцом.

- Вес янтаря составил почти 2 килограмма. Документов на перевозимый груз у мужчины не было. Пояснить, где и при каких обстоятельствах приобретен уникальный камень, он также не смог, - сообщили в полиции.

Сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств доставили водителя в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.