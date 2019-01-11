На окраине Калининграда задержали мужчину с двумя пакетами марихуаны

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-11T12:52:56+03:00

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На улице Энергетиков в Калининграде инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов «Фольксваген».

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 37-летний водитель во время с полицейскими заметно нервничал, поэтому было принято решение провести досмотр.

- В присутствии понятых в автомобилей были обнаружены два пакета с веществом растительного происхождения, которое по заключению экспертов оказалось марихуаной. Вес изъятого наркотика составил почти 25 граммов. Подозреваемый рассказал, что он приобрел наркотики для личного употребления, - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.