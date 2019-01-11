У предпринимателя с Центрального рынка украли дневную выручку

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-11T12:57:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Калининграда пришел 44-летний предприниматель с Центрального рынка. Мужчина рассказал полицейским, что из его палатки украли дневную выручку – 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая за кражу жительница Полесского района.

- Женщина созналась в содеянном и пояснила, что воспользовалась моментом, когда продавец занят с другими покупателями, и забрала коробку с деньгами. Похищенное она потратила на личные нужды, - сообщили в полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.