2019-01-11T12:57:03+03:00
Общество

У предпринимателя с Центрального рынка украли дневную выручку

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Калининграда пришел 44-летний предприниматель с Центрального рынка. Мужчина рассказал полицейским, что из его палатки украли дневную выручку – 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая за кражу жительница Полесского района.

- Женщина созналась в содеянном и пояснила, что воспользовалась моментом, когда продавец занят с другими покупателями, и забрала коробку с деньгами. Похищенное она потратила на личные нужды, - сообщили в полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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