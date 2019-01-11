2019-01-11T13:02:27+03:00
Политика

Начальник управления культуры мэрии Калининграда уволилась после трех месяцев работы

Татьяна Дмитриева, как сообщили в пресс-службе мэрии, отправилась писать научную работу
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Начальник управления культуры администрации Калининграда Татьяна Дмитриева уходит с должности, чтобы дописать свою научную работу. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы мэрии Инна Вербицкая.

- Заявление Татьяна Михайловна подала еще до Нового года, - заявила Вербицкая. – Она мне тогда призналась, что пишет диссертацию, и сразу после праздников ей надо лететь на две недели в Питер. После этого придется еще на пару недель отлучиться. А Алексей Николаевич (мэр Калининграда – Ред.) у нас человек требовательный, и Татьяна Михайловна поняла, что уже не будет успевать делать два дела одновременно.

По словам Вербицкой, Татьяна Дмитриева отработала до 9 января, включая все новогодние праздники.

- Почему всего три месяца отработала? Потому что думала. Что все успеет, но не получилось, - добавила начальник пресс-службы мэрии.

Татьяна Дмитриева была назначена на должность начальника управления культуры Калининграда в октябре 2018 года. до этого она в областной Общественной палате возглавляла комиссию по межнациональным, межрегиональным отношениям и общественной дипломатии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградского фермера осудили за мошенничество при получении субсидии
Список мест для купаний в Калининградской области на Крещение-2019 расширился до 16
Прокуратура потребовала через суд построить мост через реку в поселке Матросовка
В Калининграде собрали 940 тысяч рублей для помощи тяжелобольным детям
У предпринимателя с Центрального рынка украли дневную выручку
На окраине Калининграда задержали мужчину с двумя пакетами марихуаны
В Калининграде задержали водителя «Тойоты» с 2 кг. янтаря
Евгений Калешин возглавил калининградскую «Балтику»
Крещение-2019: Стало известно, когда в Калининграде освятят воду
В калининградском правительстве появилась Служба по противодействию коррупции
Калининградец пытался перебросить наркотики в колонию на Советском проспекте
В Черняховске полиция изъяла более тысячи бутылок «левого» алкоголя
Суд отправил за решетку банду, обложившую данью ловцов янтаря
В Калининграде уже больше года разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
Прокуратура и приставы закрыли кафе в недостроенном здании в Светлогорске
На Советском проспекте в ДТП пострадали два пассажира «Шевроле»
В Балтийске спасли лебедя с раной на голове