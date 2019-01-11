Начальник управления культуры мэрии Калининграда уволилась после трех месяцев работы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-11T13:02:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Начальник управления культуры администрации Калининграда Татьяна Дмитриева уходит с должности, чтобы дописать свою научную работу. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы мэрии Инна Вербицкая.

- Заявление Татьяна Михайловна подала еще до Нового года, - заявила Вербицкая. – Она мне тогда призналась, что пишет диссертацию, и сразу после праздников ей надо лететь на две недели в Питер. После этого придется еще на пару недель отлучиться. А Алексей Николаевич (мэр Калининграда – Ред.) у нас человек требовательный, и Татьяна Михайловна поняла, что уже не будет успевать делать два дела одновременно.

По словам Вербицкой, Татьяна Дмитриева отработала до 9 января, включая все новогодние праздники.

- Почему всего три месяца отработала? Потому что думала. Что все успеет, но не получилось, - добавила начальник пресс-службы мэрии.

Татьяна Дмитриева была назначена на должность начальника управления культуры Калининграда в октябре 2018 года. до этого она в областной Общественной палате возглавляла комиссию по межнациональным, межрегиональным отношениям и общественной дипломатии.