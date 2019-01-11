2019-01-11T13:05:18+03:00
Общество

В Калининграде собрали 940 тысяч рублей для помощи тяжелобольным детям

Марафон «Свет Рождественской звезды» завершен 10 января
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Предоставлено организаторами
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Ежегодный марафон «Свет Рождественской звезды», который с 2016 года проходит в Калининградской области, завершился 10 января.

Как сообщила «Комсомолке» руководитель Центра «Верю в чудо» София Лагутинская, в этом году удалось собрать 940 тысяч рублей. При этом итог прошлогодней акции – чуть больше 928 тысяч рублей.

Акции, концерты и ярмарки в помощь подопечным детям Благотворительного центра «Верю в чудо» проходили в школах и Домах творчества во всех муниципалитетах.

В этом году самыми активными оказались ученики и родители школ Гурьевского района, собрав более 140 тысяч рублей, обогнав лидеров прошлого года – ребят из Черняховского района, которые в этом году собрали более 120 тысяч рублей.

Все собранные средства направлены на поддержку восьми детей с тяжелыми, в том числе неизлечимыми заболеваниями, которые нуждаются в жизненно необходимом оборудовании, спецпитании и серьезных лекарствах. По словам организаторов марафона, большинство оборудования и лекарственных средств уже закупили.

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