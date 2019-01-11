Прокуратура потребовала через суд построить мост через реку в поселке Матросовка

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-11T13:09:01+03:00

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Прокурор Полесского района обратился с иском к администрации Полесска с требованием построить мост через реку в поселке Матросовка. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Поселок Матросовка разделен на две части рекой Матросовка. Правобережная часть населенного пункта является островной, отделенной от суши, в том числе от остальной территории Полесского района. В результате местным жителям приходится переплавляться на другую сторону поселка на лодках, а зимой – по льду, что является небезопасным.

Прокурор просит суд обязать местные власти в течение года подготовить проектную документацию на строительство моста, а затем в течение двух лет построить объект.