2019-01-11T13:28:57+03:00
Общество

Список мест для купаний в Калининградской области на Крещение-2019 расширился до 16

В самом Калининграде организуют четыре купели
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области для купания на Крещение в этом году организуют 16 мест для крещенских купаний. Это официальные места со спасателями и врачами, которые будут оборудованы всем необходимым. Купания пройдут 18-19 января.

Список приводит пресс-служба регионального Управления МЧС России.

Купели в Калининграде:

- ул. Полецкого, 24. Подворье Свято-Елисаветинского женского монастыря;

- ул. Александра Невского, 8. Храм святого князя Александра Невского;

- ул. Колхозная, 41. Храм преподобного Герасима Болдинского. Организуют временный бассейн возле храма;

- площадь Калинина, 2. Храм святого преподобного Сергия Радонежского. Организуют временный бассейн возле храма.

Купели в Калининградской области:

- Гвардейский район, поселок Ровное, карьер «Детский». Храм Святого Иоанна Предтечи;

- Гусев, ул. Толстого 2 «А». Река Писса;

- Озерск, парк Заречный, купель. Храм Александра Невского;

- Полесск, ул. Калининградская, река Дейма. Приход Святителя Тихона;

- Правдинский район, поселок Железнодорожный, левый берег реки Стоговка, 100 м от мельничной плотины (ул. Коммунистическая, 2), Петропавловская церковь;

- Правдинск, ул. Столярная 13, спуск к правому берегу Мельничного пруда. Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца;

- Черняховский район, посело Свобода, ул. Школьная, 12, купель. Храм Святых Петра и Февроньи;

- Черняховск, ул. Ленинградская, 27. Купель «Святой источник»;

- Нестеровский район, поселок Пригородное, пожарный водоем. Свято-Духов приход;

- Нестеровский район, поселок Лесистое, озеро Рыбное у часовни. Храм в честь мучеников Адриана и Наталии;

- Славский район, поселок Приозерье, 87 «А», купель. Свято-Елисаветинский женский монастырь;

- Янтарный, ул. Озерная, 1. Храм Иконы Казанской Богоматери.

О том, где освятить воду в Калининграде, читайте ЗДЕСЬ.

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