Список мест для купаний в Калининградской области на Крещение-2019 расширился до 16
В Калининградской области для купания на Крещение в этом году организуют 16 мест для крещенских купаний. Это официальные места со спасателями и врачами, которые будут оборудованы всем необходимым. Купания пройдут 18-19 января.
Список приводит пресс-служба регионального Управления МЧС России.
Купели в Калининграде:
- ул. Полецкого, 24. Подворье Свято-Елисаветинского женского монастыря;
- ул. Александра Невского, 8. Храм святого князя Александра Невского;
- ул. Колхозная, 41. Храм преподобного Герасима Болдинского. Организуют временный бассейн возле храма;
- площадь Калинина, 2. Храм святого преподобного Сергия Радонежского. Организуют временный бассейн возле храма.
Купели в Калининградской области:
- Гвардейский район, поселок Ровное, карьер «Детский». Храм Святого Иоанна Предтечи;
- Гусев, ул. Толстого 2 «А». Река Писса;
- Озерск, парк Заречный, купель. Храм Александра Невского;
- Полесск, ул. Калининградская, река Дейма. Приход Святителя Тихона;
- Правдинский район, поселок Железнодорожный, левый берег реки Стоговка, 100 м от мельничной плотины (ул. Коммунистическая, 2), Петропавловская церковь;
- Правдинск, ул. Столярная 13, спуск к правому берегу Мельничного пруда. Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца;
- Черняховский район, посело Свобода, ул. Школьная, 12, купель. Храм Святых Петра и Февроньи;
- Черняховск, ул. Ленинградская, 27. Купель «Святой источник»;
- Нестеровский район, поселок Пригородное, пожарный водоем. Свято-Духов приход;
- Нестеровский район, поселок Лесистое, озеро Рыбное у часовни. Храм в честь мучеников Адриана и Наталии;
- Славский район, поселок Приозерье, 87 «А», купель. Свято-Елисаветинский женский монастырь;
- Янтарный, ул. Озерная, 1. Храм Иконы Казанской Богоматери.
О том, где освятить воду в Калининграде, читайте ЗДЕСЬ.