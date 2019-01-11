2019-01-11T13:37:31+03:00
Общество

Калининградского фермера осудили за мошенничество при получении субсидии

Виктор Сергеев
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В Неманском районе осудили фермера за мошенничество при получении субсидии на развитие хозяйства. Об этом сообащет пресс-служба городского суда.

Фермер обратился в местную администрацию для получения гранта на создание и развитие своего хозяйства. В частности, он планировал купить микроавтобус на средства гранта.

Власти провели конкурс и по его итогам выделили ему 1,4 млн рублей.

Однако фермер и не планировал покупать микроавтобус на средства гранта, потому что у него уже было транспортное средство. Мужчина просто оформил договор купли-продажи со своей дочерью и предоставил в администрацию отчетные документы, что потратил на покупку микроавтобуса 350 тысяч рублей из гранта.

Неманский городской суд признал его виновным в мошенничестве и оштрафовал на 200 тысяч рублей. также ему придется вернуть в бюджет 350 тысяч рублей.

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