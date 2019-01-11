2019-01-11T14:17:22+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» арендовала полузащитника «Урала» до конца сезона

Виктор Сергеев
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Полузащитник «Урала» Никита Глушков стал игроком калининградской «Балтики», в составе которой будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте «Урала».

- Никита стал игроком нашей команды зимой 2017 года и принял в составе «Урала» участие в 10 матчах Премьер-Лиги. Первую часть сезона-2018/19 Никита провел в команде «Урал-2», где в 8 матчах первенства ПФЛ отметился 7 забитыми мячами. Новый клуб Глушкова занимает 16-е место в первенстве ФНЛ, - сообщает пресс-служба «Урала».

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