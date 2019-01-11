Из-за ремонта ул. Шатурской изменился маршрут автобуса №104

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-11T14:32:29+03:00

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Маршрут автобуса №104 сообщением «п. Ярославское – г. Калининград» изменился из-за ремонта улицы Шатурской. Об этом сообщается на сайте администрации Гурьевского городского округа.

С 9 января автобус будет осуществлять заезд в поселок Большое Исаково.

Время отправления автобуса из поселка Большое Исаково:

09.03, 11.46, 14.34, 17.31, 20.22 (по рабочим дням и субботам);

09.37, 12.05, 14.38, 17.05, 20.02, 22.29 (по выходным и праздничным дням).