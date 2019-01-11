Из-за ремонта ул. Шатурской изменился маршрут автобуса №104
.Фото: gurievsk.gov39.ru
Изменить размер текста:
Маршрут автобуса №104 сообщением «п. Ярославское – г. Калининград» изменился из-за ремонта улицы Шатурской. Об этом сообщается на сайте администрации Гурьевского городского округа.
С 9 января автобус будет осуществлять заезд в поселок Большое Исаково.
Время отправления автобуса из поселка Большое Исаково:
09.03, 11.46, 14.34, 17.31, 20.22 (по рабочим дням и субботам);
09.37, 12.05, 14.38, 17.05, 20.02, 22.29 (по выходным и праздничным дням).