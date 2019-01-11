В двух исправительных учреждениях Калининградской области устроили соревнования по выпеканию новогоднего торта

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-11T14:22:26+03:00

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Администрации сразу двух исправительных учреждений Калининградской области устроили для осужденных конкурсы по выпеканию новогодних тортов. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области, соревнования прошли в лечебном исправительном учреждении № 5, а также в исправительной колонии №7.

- Отряды состязались между собой за получение награды – самого лучшего новогоднего торта, - пишет пресс-служба о конкурсе в ЛИУ-5. - Работники столовой учреждения выступили в качестве экспертов и продемонстрировали конкурсантам свои навыки. Участникам предоставили перечень определенных продуктов и дали ограниченное время на приготовление. Несмотря на присвоенную победу только одному осужденному, все торты были на столах на новогоднем праздничном чаепитии.

В то же время сотрудники ИК-7 точно так же предложили осужденным конкурс на лучший новогодний торт. Но в целом, как уточняет пресс-служба, упор был сделан на спортивные и интеллектуальные соревнования.

- Осужденные играли в «Что? Где? Когда?», шахматы, футбол, настольный теннис, участвовали в армрестлинге, даже собирали Кубик Рубика на скорость, - говорится в пресс-релизе.

К сожалению, фотографии тортов сотрудники УФСИН показывать не стали.