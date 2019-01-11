2019-01-11T14:36:15+03:00
Общество

В калининградской колонии-поселении осужденные изобразили своими телами картину «Мишки в сосновом бору»

По словам пресс-службы, это был результат участия в модифицированной версии игры «Крокодил»
Иван МАРКОВ
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Одна из сценок в КП-12Одна из сценок в КП-12Фото: УФСИН по Калининградской области
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Сразу в нескольких исправительных колониях и следственных изоляторах УФСИН России по Калининградской области прошли мероприятия, посвященные наступлению 2019 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, осужденные из творческих кружков при поддержке сотрудников учреждений провели праздничные представления, конкурсы и соревнования.

Так, в актовом зале колонии-поселения №12 была показана концертная программа, где группы осужденных в нарядах сказочных персонажей устроили театрализованные представления. В частности, заключенные решили испытать чувство юмора и сыграть в КВН на тему «Марафон-2019».

- Во время разминки команды, состоящие из 9 человек, участвовали в модифицированной версии игры «Крокодил», - пишет пресс-служба. - Они изображали выпавшую по жребию репродукцию известной картины, чтобы соперники сумели отгадать ее название. В учреждении отметили, что самыми забавными вышли сценки трех произведений искусства – «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Богатыри» и «Мишки в сосновом бору».

В ведомстве добавили, что «отбывающие наказание проявили во многих других конкурсах свою смекалку, память и фантазию, чтобы не только выполнить задание, но и рассмешить зрителей».

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