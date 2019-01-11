Калининградца приговорили к 320 часам обязательных работ за грабеж
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В Светлом осудили местного жителя за грабеж. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В июле прошлого года пьяный мужчина отобрал у своей знакомой мобильный телефон и скрылся с места преступления. Девушка такой жест не оценила и обратилась в полицию.
В судебном заседании мужчина согласился с предъявленным обвинением и попросил рассмотреть дело в особом порядке.
Суд признал его виновным в грабеже и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов.