Калининградца приговорили к 320 часам обязательных работ за грабеж

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-11T14:47:20+03:00

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В Светлом осудили местного жителя за грабеж. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В июле прошлого года пьяный мужчина отобрал у своей знакомой мобильный телефон и скрылся с места преступления. Девушка такой жест не оценила и обратилась в полицию.

В судебном заседании мужчина согласился с предъявленным обвинением и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Суд признал его виновным в грабеже и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов.