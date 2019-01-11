2019-01-11T15:01:44+03:00
Происшествия

Стало известно состояние трех женщин, отравившихся угарным газом в Светлогорске

Надежда РЖЕВСКАЯ
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В минздраве Калининградской области прокомментировали состояние пострадавших от отравления газом в частном доме в Светлогорске.

- В результате произошедшего мужчина в возрасте 56 лет скончался до приезда скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении. - Причина смерти уточняется. Одна женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи Калининграда, ее состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

Пока не уточняют, кому из трех женщин, пытавшихся оказать помощь погибшему, потребовалась помощь врачей в больнице.

Напомним, в настоящее время следственный комитет проводит проверку по факту смерти 56-летнего мужчины, владельца загородного дома на улице архитектора Попова в Светлогорске, где в ночь на 10 января произошла трагедия.

Смерть хозяина квартиры констатировала фельдшер прибывшей на место бригады скорой помощи. Вместе с фельдшером пытались спасти мужчину его жена и ее подруга. Всем троим также стало плохо от превышения в воздухе продуктов неполного сгорания газа.

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