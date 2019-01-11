Уголовное дело Рудникова и Дацышина поступило в Московский суд Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-11T14:57:45+03:00

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Уголовное дело издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и бывшего замполпреда президента в СЗФО Александра Дацышина поступило в Московский районный суд Санкт-Петербурга. 9 января дело было зарегистрировано в базе суда, 10 января – материалы дела были переданы судье. Дело будет рассматривать судья Ковалева Валерия Викторовна.

Напомним, Игоря Рудникова и Александра Дацышина обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере у руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Виктора Леденева.

По версии следствия, Игорь Рудников вымогал 50 тысяч долларов США у начальника регионального управления СК Виктора Леденева. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева». Александр Дацышин, по версии следствия, был пособником этого преступления.