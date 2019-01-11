2019-01-11T14:58:42+03:00
Общество

Под Черняховском пройдет 20-километровый пеший поход «Ночной рейд памяти»

Мероприятие состоится в ночь с 19 на 20 января
Иван МАРКОВ
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Участники прошлогоднего походаУчастники прошлогоднего походаФото: Администрация Черняховска
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19 января под Черняховском состоится ставший уже традиционным «Ночной рейд памяти». Как сообщает пресс-служба администрации округа, мероприятие проходит с целью воспитания патриотизма и приобщения граждан к историческому и культурному наследию, а также для изучения исторических фактов, связанных со штурмом Инстербурга советскими войсками в январе 1945 года.

В этом году рейд ночной посвящен 74-й годовщине штурма Инстербурга советскими войсками в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года. Его основные пункты: поселки Калужское, Овражное, Нагорное и сам Черняховск.

- Маршрут проходит вдалеке от оживленных трасс по полевым дорогам, - сообщает пресс-служба администрации. - Участники посетят места боевой славы Черняховского городского округа, возложат цветы к Мемориалам погибших воинов в поселке Калужское и в Черняховске и организуют «Вахты памяти».

Группам в обязательном порядке необходимо иметь с собой аптечку, средства устойчивой связи, запас воды и продукты питания. Все участники групп должны иметь соответствующую походу экипировку, снаряжение, и одежду на случай экстренных погодных условий. Групповое снаряжение, предоставляется организаторами рейда. В «Ночном рейде» протяженностью 20 км могут принять участие граждане в возрасте старше 18 лет.

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