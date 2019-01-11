В центре Калининграда у мужчины вырвали из рук телефон за 46 тысяч
.Фото: Александр Подгорчук
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На Ленинском проспекте в Калининграде ограбили прохожего.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, неизвестный мужчина вырвал из рук прохожего мобильный телефон и скрылся. Ущерб составил 46 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 22-летний калининградец. Молодой человек сбыл похищенное в одном из ломбардов, а вырученные деньги потратил.
Теперь задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Грабеж», ему грозит до 4 лет лишения свободы.