В центре Калининграда у мужчины вырвали из рук телефон за 46 тысяч

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-11T15:10:25+03:00

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На Ленинском проспекте в Калининграде ограбили прохожего.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, неизвестный мужчина вырвал из рук прохожего мобильный телефон и скрылся. Ущерб составил 46 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 22-летний калининградец. Молодой человек сбыл похищенное в одном из ломбардов, а вырученные деньги потратил.

Теперь задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Грабеж», ему грозит до 4 лет лишения свободы.