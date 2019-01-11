2019-01-11T15:42:30+03:00
Общество

В Калининграде пройдут публичные слушания по размещению на Сельме электроподстанции

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде пройдут публичные слушания по вопросу размещения на Сельме электроподстанции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Слушания запланированы на 18 января. На них обсудят проект планировки территории на Сельме, где планируется разместить подстанцию (ПС 110 кВ) с заходами.

- Местоположение подстанции в этом месте выбрано с учетом наиболее рационального использования земель, а также наиболее оптимального расположения к центру нагрузок микрорайона Сельма, - отметили в городской пресс-службе.

Территория проекта планировки расположена в районе улиц Б. Окружная 3-я, Горького, Сенокосная, Лучистая, аллея Знаний, Панина. Сейчас участок под этот проектируемый линейный объект представляет собой трассу длиной 3990 м.

- Проектируемая территория в основном застроена. В настоящее время на ней расположены садоводческие товарищества, индивидуальная и малоэтажная жилая застройка, объекты делового, спортивного, общественного и коммерческого назначения, - добвили в пресс-службе мэрии..

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