Состоится традиционный памятный «Марш жизни» до Янтарного

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-11T16:05:55+03:00

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Традиционный пеший «Марш жизни» в Янтарный намечен на 27 января. Сообщение об этом появилось в группе Еврейской общины Калининграда в Facebook.

Марш стартует в 10:00 от развилки у поселка Круглово (доехать туда можно будет автобусом из Калининграда, отправление в 9:00).

Кроме того, запланированы автобусы отправлением в 11:00, которые повезут участников мероприятия непосредственно к памятнику в Янтарном.

Начало митинга в Янтарном в 12:30.

Организаторы призывают обратить внимание, что в этом году автобусы отправятся от здания Новой калининградской синагоги.

Записаться и задать интересующие вопросы можно по телефону: 46-43-45.

31 января - 1 февраля 1945 года в Пальмникене (довоенныо название Янтарного) на берегу Балтийского моря были расстреляны до 3 тысяч человек. Это были оставшиеся в живых после длительного пешего перехода сборной колонны узников концлагерей Восточной Пруссии. Всего в колонне было около 6 тысяч человек, более 3 тысяч узников погибло от изнеможения или в результате расстрелов в пути. Оставшиеся в живых в Пальмникене были размещены в слесарный цех Янтарного комбината. Через несколько дней их вывели на побережье, где расстреляли.

В память об этом событии на берегу моря в Янтарном установлен памятник.