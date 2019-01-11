2019-01-11T16:12:12+03:00
Здоровье

Диетолог расскажет калининградским женщинам, как худеть быстро и эффективно

Надежда Ржевская
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Библиотека имени Чехова приглашает калининградцев на лекцию гастроэнтеролога и диетолога.

- Какая женщина не давала себе обещание начать худеть с нового года? Как это сделать правильно, не навредив здоровью, расскажет Наталья Калина, гастроэнтеролог, диетолог, специалист по коррекции фигуры, на открытой лекции, - говорится в приглашении от библиотеки.

Лекция «В новый год с новой фигурой» пройдет в рамках проекта «Азбука здоровья» в «Чеховке»

- Такие встречи с медицинскими специалистами проходят в «Чеховке» каждое третье воскресенье месяца, - пояснили в библиотеке. - Открытые лекции проводят врачи различного профиля, которые рассказывают о современных методах укрепления здоровья, диагностики и профилактики заболеваний. Так, гостями проекта уже стали гинеколог-эндокринолог Ольга Бугрова, дерматолог Виктор Кириллов, врачи- ревматологи Виктор Остряков и Екатерина Острякова.

Встречаемся в воскресенье, 20 января, в 11.00, в «Чеховке». Вход – бесплатный!

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