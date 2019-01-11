Балтфлот получил более 30 танков Т-72Б

СЕГОДНЯ 16:25 2019-01-11T16:25:41+03:00

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На вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

- Танки оснащены современным мощным ракетно-пушечным вооружением, новейшими средствами связи и эффективными системами управления огнем. Машина оснащена навесной динамической защитой, двигателем мощностью 840 лошадиных сил, комплексом управляемого вооружения с лазерным наведением на цель, - отметили в пресс-службе флота.

В текущем году в таковые подразделения армейского корпуса ожидается поступление еще одной партии, состоящей из тридцати танков.