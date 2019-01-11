2019-01-11T16:25:41+03:00
Политика

Балтфлот получил более 30 танков Т-72Б

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Балтфлота
Изменить размер текста:

На вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило более 30 танков Т-72Б. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

- Танки оснащены современным мощным ракетно-пушечным вооружением, новейшими средствами связи и эффективными системами управления огнем. Машина оснащена навесной динамической защитой, двигателем мощностью 840 лошадиных сил, комплексом управляемого вооружения с лазерным наведением на цель, - отметили в пресс-службе флота.

В текущем году в таковые подразделения армейского корпуса ожидается поступление еще одной партии, состоящей из тридцати танков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградская область возобновила газоснабжение через Литву и Белоруссию
В Калининграде таксист-частник грабил пьяных посетителей ночных клубов
В Багратионовске будут судить мужчину за избиение до смерти подростка
В калининградском дворе слепили из снега Деда Мороза: то ли жильцы, то ли дворники из Узбекистана
На участке улицы Казанской в Калининграде запретят парковаться
Калининградец проколол соседу два колеса из-за конфликта за парковочное место во дворе
В «Храброво» задерживается прибытие рейсов из Санкт-Петербурга
Жительница Мурманска попалась на серии квартирных краж в Калининграде
СМИ: семимесячный ребенок в Калининграде умер от острой инфекции
Гусев примет международные соревнования по шорт-треку
Диетолог расскажет калининградским женщинам, как худеть быстро и эффективно
Состоится традиционный памятный «Марш жизни» до Янтарного
В Калининграде пройдут публичные слушания по размещению на Сельме электроподстанции
Поселок Васильково остался без воды
В центре Калининграда у мужчины вырвали из рук телефон за 46 тысяч
Под Черняховском пройдет 20-километровый пеший поход «Ночной рейд памяти»
Уголовное дело Рудникова и Дацышина поступило в Московский суд Санкт-Петербурга
Стало известно состояние трех женщин, отравившихся угарным газом в Светлогорске
Калининградца приговорили к 320 часам обязательных работ за грабеж
В калининградской колонии-поселении осужденные изобразили своими телами картину «Мишки в сосновом бору»
В двух исправительных учреждениях Калининградской области устроили соревнования по выпеканию новогоднего торта