2019-01-11T16:28:16+03:00
Спорт

Гусев примет международные соревнования по шорт-треку

Первенство пройдет с 18 по 20 января
Иван МАРКОВ
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Афиша соревнованийАфиша соревнованийФото: Администрация города Гусева
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Впервые в истории Гусев принимает международные спортивные соревнования. C 18 по 20 января в городе пройдет первенство по шорт-треку «BALTIC EVO-Cup». Конькобежцы из России и восточной Европы будут соревноваться на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса.

Публикуем программу соревнований:

18 января

11.00 — Начало соревнований (детский, супердетский возраст)

13.00 — Торжественное открытие

15.00 — Продолжение соревнований (младший, средний возраст)

19 января

11.00 — Начало соревнований (детский, супердетский возраст)

14.30 — Младший, средний возраст.

20 января

10.20 — Начало соревнований

14.40 — Торжественное награждение

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