Гусев примет международные соревнования по шорт-треку
Впервые в истории Гусев принимает международные спортивные соревнования. C 18 по 20 января в городе пройдет первенство по шорт-треку «BALTIC EVO-Cup». Конькобежцы из России и восточной Европы будут соревноваться на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса.
Публикуем программу соревнований:
18 января
11.00 — Начало соревнований (детский, супердетский возраст)
13.00 — Торжественное открытие
15.00 — Продолжение соревнований (младший, средний возраст)
19 января
11.00 — Начало соревнований (детский, супердетский возраст)
14.30 — Младший, средний возраст.
20 января
10.20 — Начало соревнований
14.40 — Торжественное награждение