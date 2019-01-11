СМИ: семимесячный ребенок в Калининграде умер от острой инфекции

СЕГОДНЯ 16:40 2019-01-11T16:40:14+03:00

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В следственном управлении Следственного комитета РФ по Калининградской области рассказали о предварительной причине смерти семимесячного ребенка. По информации "Клопс.Ru", мальчик умер от тяжелого инфекционного заболевания.

Напомним, вечером 9 января 2019 года ребенка доставили в Центральную городскую клиническую больницу Калининграда из Правдинска. В ходе оказания медицинской помощи мальчик скончался. Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели младенца, а также условия, в которых жил ребенок.