2019-01-11T17:00:14+03:00
Общество

Жительница Мурманска попалась на серии квартирных краж в Калининграде

24-летняя женщина знакомилась на улице мужчинами и была не прочь провести с ними время в их квартирах
Виктор Сергеев
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Фотография подозреваемой в серии квартирных краж.Фотография подозреваемой в серии квартирных краж.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемую в серии квартирных краж. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

24-летняя уроженка Мурманска знакомилась на улице мужчинами и была не прочь провести с ними время в их квартирах. Как минимум двое калининградцев пригласили барышню к себе домой и лишились имущества.

Так, из квартиры на улице Фермора злоумышленница вынесла норковую шубу и кожаные сапоги, когда хозяин отлучился в магазин и оставил новую знакомую одну в квартире. Похожее преступление произошло на улице Суворова, откуда молодая женщина похитила 6,5 тысяч рублей и банковские карты.

- Полицейские изучили записи с камер наблюдения и получили ее изображение. Личность женщины была установлена, ее задержали в квартире у подруги, которой она подарила похищенную шубу. Сапоги и банковские карты, с которых злоумышленница не смогла снять деньги, также были изъяты, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На воровку завели уголовное дело, сейчас ее проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Пострадавших от ее действий просьба звонить в уголовный розыск ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда по телефонам: 8 (4012) 554-502, 8 (4012) 554-503.

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