В «Храброво» задерживается прибытие рейсов из Санкт-Петербурга
.Фото: Александр Подгорчук
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Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту «Пулково» задерживаются рейсы из северной столицы в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».
- В связи с неприбытием воздушных судов по расписанию в аэропорт «Храброво» изменилось и время вылета рейсов из Калининграда в Санкт-Петербург, - отметили в пресс-службе калининградского аэропорта.
За более подробной информацией пассажиры и встречающие могут обратиться в справочную аэропорта по номеру телефона +7 (4012) 300-300.