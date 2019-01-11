В «Храброво» задерживается прибытие рейсов из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 17:07 2019-01-11T17:08:45+03:00

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Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту «Пулково» задерживаются рейсы из северной столицы в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

- В связи с неприбытием воздушных судов по расписанию в аэропорт «Храброво» изменилось и время вылета рейсов из Калининграда в Санкт-Петербург, - отметили в пресс-службе калининградского аэропорта.

За более подробной информацией пассажиры и встречающие могут обратиться в справочную аэропорта по номеру телефона +7 (4012) 300-300.