Калининградец проколол соседу два колеса из-за конфликта за парковочное место во дворе
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В Калининграде конфликт по поводу парковочного места во дворе закончился уголовным делом.
Инцидент произошел на улице У. Громовой. Двое соседей поругались из-за парковочного места. Закончился конфликт тем, что 28-летний калининградец проколол два колеса своему оппоненту.
Мужчину доставили в отдел полиции, где сознался в содеянном. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, на него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.