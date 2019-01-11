Калининградец проколол соседу два колеса из-за конфликта за парковочное место во дворе

СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-11T17:13:51+03:00

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В Калининграде конфликт по поводу парковочного места во дворе закончился уголовным делом.

Инцидент произошел на улице У. Громовой. Двое соседей поругались из-за парковочного места. Закончился конфликт тем, что 28-летний калининградец проколол два колеса своему оппоненту.

Мужчину доставили в отдел полиции, где сознался в содеянном. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, на него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.