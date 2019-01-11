2019-01-11T17:39:12+03:00
Общество

В калининградском дворе слепили из снега Деда Мороза: то ли жильцы, то ли дворники из Узбекистана

Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Фото Елены Дмитриевой.Фото Елены Дмитриевой.Фото: Facebook
Изменить размер текста:

«Комсомолка» проверила слух о невероятно талантливых уборщиках дворов на Литовском валу.

- Вот какой Дед Мороз «живет» во дворе нашего дома! – сообщила читательница «Комсомолки», калининградка Елена Дмитриева. – Фигуру из снега построили мастера из Азии. Посмотрите, как талантливо!

Кто это такие - мастера из Азии? Чем активнее снежный двор с бородатой фигурой использовался горожанами как фотозона, тем больше появлялось уверенности, что Дед Мороз – дело рук дворников.

- Что вы?! – удивились в техническом отделе управляющей компании «ЖЭУ-29». – Это не дворники слепили, а кто-то из жильцов. А кто? Затрудняемся ответить.

Сообщаем координаты: снежная инсталляция находится во дворе дома на Литовском валу, 52-58. Спешите сделать фото на память. Калининградская зима в любой момент может «заплакать». Она уже почти «плачет»...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградская область возобновила газоснабжение через Литву и Белоруссию
В Калининграде таксист-частник грабил пьяных посетителей ночных клубов
В Багратионовске будут судить мужчину за избиение до смерти подростка
На участке улицы Казанской в Калининграде запретят парковаться
Калининградец проколол соседу два колеса из-за конфликта за парковочное место во дворе
В «Храброво» задерживается прибытие рейсов из Санкт-Петербурга
Жительница Мурманска попалась на серии квартирных краж в Калининграде
СМИ: семимесячный ребенок в Калининграде умер от острой инфекции
Гусев примет международные соревнования по шорт-треку
Балтфлот получил более 30 танков Т-72Б
Диетолог расскажет калининградским женщинам, как худеть быстро и эффективно
Состоится традиционный памятный «Марш жизни» до Янтарного
В Калининграде пройдут публичные слушания по размещению на Сельме электроподстанции
Поселок Васильково остался без воды
В центре Калининграда у мужчины вырвали из рук телефон за 46 тысяч
Под Черняховском пройдет 20-километровый пеший поход «Ночной рейд памяти»
Уголовное дело Рудникова и Дацышина поступило в Московский суд Санкт-Петербурга
Стало известно состояние трех женщин, отравившихся угарным газом в Светлогорске
Калининградца приговорили к 320 часам обязательных работ за грабеж
В калининградской колонии-поселении осужденные изобразили своими телами картину «Мишки в сосновом бору»
В двух исправительных учреждениях Калининградской области устроили соревнования по выпеканию новогоднего торта