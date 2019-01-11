В калининградском дворе слепили из снега Деда Мороза: то ли жильцы, то ли дворники из Узбекистана

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-11T17:39:12+03:00

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«Комсомолка» проверила слух о невероятно талантливых уборщиках дворов на Литовском валу.

- Вот какой Дед Мороз «живет» во дворе нашего дома! – сообщила читательница «Комсомолки», калининградка Елена Дмитриева. – Фигуру из снега построили мастера из Азии. Посмотрите, как талантливо!

Кто это такие - мастера из Азии? Чем активнее снежный двор с бородатой фигурой использовался горожанами как фотозона, тем больше появлялось уверенности, что Дед Мороз – дело рук дворников.

- Что вы?! – удивились в техническом отделе управляющей компании «ЖЭУ-29». – Это не дворники слепили, а кто-то из жильцов. А кто? Затрудняемся ответить.

Сообщаем координаты: снежная инсталляция находится во дворе дома на Литовском валу, 52-58. Спешите сделать фото на память. Калининградская зима в любой момент может «заплакать». Она уже почти «плачет»...