В Багратионовске будут судить мужчину за избиение до смерти подростка

СЕГОДНЯ 18:36 2019-01-11T18:38:23+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, который избил до смерти подростка. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.

В сентябре прошлого года в Багратионовске пьяный 24-летний мужчина избил 17-летнего подростка. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. После этого он перенес тело погибшего в придорожную канаву, забрал велосипед и переносную музыкальную колонку и скрылся.

- Вину в совершении указанных преступлений обвиняемый признал в полном объеме. Изучением личности обвиняемого установлено, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, одну из которых совершил совместно с потерпевшим в 2018 году, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Багратионовского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.