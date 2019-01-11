В Калининграде таксист-частник грабил пьяных посетителей ночных клубов

СЕГОДНЯ 18:46 2019-01-11T18:46:55+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в ограблении посетителей ночных клубов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина выслеживал пьяных горожан, выходивших из ночных клубов и предлагал услуги такси. Во время поездок он предлагал клиентам «догнаться» специально припасенным алкоголем. Когда пассажиры оказывались в сильном опьянении, он забирал у них ценности и высаживал из машины.

На днях жертвой грабителя стала 48-летняя женщина, , которая вместе с подругой отдыхала в ночном клубе на улице Черняховского.

- Злоумышленник подобрал их ранним утром возле развлекательного заведения под предлогом подвезти до дома. Во время поездки водитель разговорился с пассажирами и предложил продолжить отдых. Он высадил одну из подруг возле кафе якобы для покупки продуктов, а вторую увез на окраину города, где ограбил, сняв все золотые изделия, забрав фитнесс-браслет и наличные деньги. Ущерб превысил 140 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Подозреваемый в грабежах арестован и помещен в следственный изолятор. Расследование продолжается.