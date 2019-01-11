Калининградская область возобновила газоснабжение через Литву и Белоруссию

СЕГОДНЯ 18:46 2019-01-11T18:48:22+03:00

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Поставки газа в Калининградскую область по суше через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград вернулись к прежним значениям. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные литовского газотранспортного оператора Amber Grid.

- За газовые сутки 10 января поставки газа по суше достигли 9,5 млн. кубометров, что не сильно отличается от максимальных поставок за текущий зимний сезон - 10 млн кубометров 20 декабря, - поясняет Интерфакс. - 8 января, в день запуска терминала по наземному трубопроводу, было поставлено 3,8 млн. кубометров «голубого топлива». При этом картинка текущих поставок в какой-то момент действительно показывала ноль. 9 января в область по трубопроводу было поставлено 4 млн. кубометров газа.

Напомним, в момент официального запуска терминала председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер продемонстрировал президенту Владимиру Путину, что самый западный регион РФ может быть полностью обеспечен СПГ - без трубопроводных поставок газа через Белоруссию и Литву, заявив, что «система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград полностью отключена».