2019-01-11T20:47:55+03:00
Общество

В Калининграде ожидается сильный ветер и экстремально низкое давление

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Не успели мы отойти от предыдущего шторма, как погода подбрасывает нам новые сюрпризы. На Калининградскую область надвигается мощный циклон, влияние которого мы ощутим уже в эти выходные.

На протяжение ближайших трех суток атмосферное давление будет постоянно снижаться. По данным портала rp5.ru, к утру понедельника оно упадет до экстремально низкого значения в 727 миллиметров ртутного столба .Одновременно с этим будет усиливаться ветер. В понедельник-вторник его скорость пока оценивается на уровне 18-20 метров в секунду (в порывах). Это буквально на грани - при скорости 20 м/с и выше МЧС имеет право объявить штормовое предупреждение.

С вечера субботы в Калининграде ожидаются осадки. Дождь будет идти все воскресенье, а в понедельник может добавиться и снег.

Единственный плюс (в буквальном смысле слова) - повышение температуры. Воздух в коннце этой недели и начале следующей прогреется до +3..+4 градусов.

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