2019-01-11T21:00:01+03:00
Туризм

От 3500 рублей: «Аэрофлот» открывает продажу льготных авиабилетов на калининградских рейсах

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Российский авиаперевозчик объявил о начале продаж билетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока и Калининград. В нашем случае речь идет о полетах в Москву и Санкт-Петербург.

Тарифы такие:

Калининград — Москва - 3 800 рублей.

Калининград — Санкт-Петербург - 3 500 рублей.

Как уточняет пресс-служба «Аэрофлота», тарифы действуют на перелет в эконом-классе по 31 декабря 2019 года. Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации

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